Экс-глава Щелковского района Подмосковья арестован на два месяца по делу о взятке

Экс-глава Щелковского муниципального района Подмосковья Алексей Валов арестован на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Бабушкинский суд Москвы. Под стражей бывший чиновник пробудет до 2 февраля.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый получил взятку в виде автомобиля Mersedes стоимостью свыше шести миллионов рублей. Половину суммы, а также страховые выплаты в размере 241 тысячи рублей оплатила подчиненная Валова. В обмен ей было обещано покровительство и попустительства по службе.

Следователи СК России, совместно с оперативниками ФСБ провели обыски в квартире подозреваемого. Сейчас проверяется его причастность к другим коррупционным преступлениям.