Врач предупредила о смертельной опасности многочасового голодания

Система интервального голодания, предлагаемая американскими диетологами, смертельно опасна для некоторой категории людей. В этом уверена врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. В разговоре со «Звездой» она прокомментировала выводы заокеанских специалистов по питанию.

Суть их метода в том, что для похудения необходимо делать перерывы в приеме пищи на 14 часов. Выводы подтверждены результатами экспериментов, в ходе которых его участникам удалось сбросить несколько килограммов.

Российский специалист советует не ставить подобные опыты над своим здоровьем, если нет четкого представления о его состоянии.

«Если организм человека полностью обследован, у него нет проблем с уровнем сахара и различных патологий, в том числе пищеварительного тракта, то можно попробовать интервальное голодание, но только после подробной консультации и под присмотром диетолога», - считает врач Лазуренко.

Проблема в том, уверена специалист, что большинство страдающих от лишнего веса имеют сопутствующие заболевания. Зачастую это сахарный диабет, при котором периодичность приема пищи имеет критическое значение. Нарушения обмена веществ и другие недуги пищеварительного тракта тоже являются противопоказанием к длительному голоданию.

«Для такой категории людей, подобный тип питания категорически не подойдет, а наоборот, приведет к тяжелейшим последствиям, вплоть до комы. Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии», - уверена эксперт.

Врач Наталья Лазуренко напомнила, что любая самодеятельность в деле похудения может быть опасна и нанести больше вреда, чем пользы. Естественным и физиологическим врач считает восьмичасовой перерыв между приемами пищи. В комбинации со здоровым рационом и умеренной физической нагрузкой это может привести к снижению веса.