Певица МакSим объявила о помолвке

Российская певица Марина Аборсимова, известная под псевдонимом МакSим, выходит замуж. О радостном событии она написала в своем Instagram.

Певица опубликовала снимок, где показала кольцо с бриллиантами. Также она разместила видео с салютом.

За кого певица выходит замуж, пока не известно. Личность жениха держится в секрете.

Для МакSим это уже не первый брак. Она была замужем со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, с которым узаконила отношения в 2008 году. Спустя год у пары появилась дочь Александра. Однако позже брак распался.