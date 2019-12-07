Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в международном аэропорту Сочи.

Во второй половине дня запланирована встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как ожидается, стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений: дальнейшее развитие Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, а также вопросы газоснабжения.

Встрече двух президентов предшествовал диалог глав правительств двух стран. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи. Главы кабминов подготовили для президентов перечень вопросов, по которым достигнуты принципиальные договоренности.