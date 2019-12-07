Медведев объяснил, в каком случае возобновятся прямые поставки газа из РФ на Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал Россию и Украину договориться по всем пунктам газовой сделки. Именно в этом случае возобновятся прямые поставки российского газа, выгодные для украинцев, заявил он.

«Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию», - подчеркнул премьер-министр РФ.

Медведев в интервью программе «Вести в субботу» подчеркнул, что в настоящее время Украина активно внедряет в политике своей страны «европейское законодательство». По его словам, запретить европейским потребителем реверсные поставки газа Киеву сложно с точки зрения технологического контроля.

Кроме того, он подчеркнул, что новый газовый контракт с Киевом вовсе не является вопросом того, кто в настоящее время находится у власти в стране.

К тому же, отметил премьер, обе страны не придут к компромиссу по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.

«Не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», - заключил Медведев.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через Украину закончится уже в конце 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину. Однако условия, которые выдвигает Киев, неприемлемы на сегодняшний день, отметил глава государства.