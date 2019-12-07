Умер актер из сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано»
Рон Либман умер в возрасте 82 лет, причина смерти не сообщается.
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В Нью-Йорке утром в субботу, 6 декабря, скончался американский актер Рон Либман, номинированный в 1982 году на «Золотой глобус» за роль частного детектива в телефильме «Накануне Рождества».
Актер также известен ролями в «Клане Сопрано» и сериале «Друзья», где он сыграл отца одной из главных героинь - Рэйчел. Об этом сообщает Fox News.
Либман умер на 83-м году жизни, о причинах смерти не сообщается.