Умер актер из сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано»

В Нью-Йорке утром в субботу, 6 декабря, скончался американский актер Рон Либман, номинированный в 1982 году на «Золотой глобус» за роль частного детектива в телефильме «Накануне Рождества».

Актер также известен ролями в «Клане Сопрано» и сериале «Друзья», где он сыграл отца одной из главных героинь - Рэйчел. Об этом сообщает Fox News.

Либман умер на 83-м году жизни, о причинах смерти не сообщается.