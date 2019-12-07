Автоэксперт назвал главное препятствие на пути внедрения «этикеток энергоэффективности»

Внедрение «этикетки энергоэффективности», которая в ближайшее время войдет в состав сопроводительной документации на автомобиль, существенно не осложнит жизнь автовладельцам.

Такое мнение в разговоре со «Звездой» озвучил директор национального общественного центра БДД, президент «Автомобильного союза» Сергей Канаев. По его мнению, инициатива еще носит декларационный характер, так как не ясно, кто и где будет выдавать соответствующие этикетки.

«Единственное что понятно это то, что хотят сделать единую базу данных, где будут отражаться все параметры и технические характеристики по автомобилю. Скорее всего, необходимая информация об автомобиле будет собираться во время прохождения его владельцем процедуры техосмотра. Однако, многие автомобилисты уклоняются от этой обязательной процедуры, так что рассуждать проблематично», - заявил Канаев.

Ранее российских автомобилистов предупредили об изменении состава сопроводительной документации на автомобили. Причиной тому послужило введение ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Соответствующее оповещение россиян должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности». В нем будет содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет автомобиль и сколько расходуется на 100 километров движения бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа.