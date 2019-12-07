Жириновский прокомментировал претензии ФАС к производителям стиральных порошков

Россияне для стран Запада являются людьми второго сорта, которым можно предлагать отходы вместо продуктов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter.

«Пора прекратит ввоз плохой продукции. Хотят торговать с нами - пусть импортируют высокачественные товары», - заявил Жириновский.», - написал политик.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение некоторым производителям шоколада и стиральных порошков о том, что свойства и состав этих товаров, произведенных в России и за рубежом, различаются.

Претензии ФАС производители стиральных порошков отвергли. Они заявили, что товары производятся согласно российскому законодательству, а предупреждения ФАС наносят ущерб деловой репутации компаний.