Боярский ответил на критику русской публики

Актер Михаил Боярский подверг критике высказывания некоторых артистов отечественного шоу-бизнеса в адрес российской публики. Он встал на защиту соотечественников, передает сайт «Комсомольской правды».

Боярский прокомментировал высказывание лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского и жалобы Лаймы Вайкуле, которая осталась недовольна приемом русской публики, которая, якобы, перестала ее встречать так, как раньше.

«(Недопустимо) плевать туда, где из тебя сделали человека», - считает Боярский.

Артист добавил, что такое поведение не красит артиста. И порекомендовал разобраться с восприятием публики, поскольку его самого полностью устраивает то внимание, которое ему оказывают поклонники.

Ранее композитор Раймонд Паулс назвал русскую публику навязчивой. Но при этом признал, что популярность ему принесло российское телевидение.