По факту стрельбы в московском кафе возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе Москвы. Как уточнили в МВД РФ, происшествие случилось в торговом центре на Таганской улице.

«Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК России ("Хулиганство с применением оружия")», - говорится в сообщении.

Потасовку в кафе фастфуда вечером в пятницу, 6 декабря, устроила компания мужчин. Посиделки переросли в ссору, после чего некоторые участники конфликта начали доставать ножи. По предварительным данным, один из них также вытащил травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух.

К моменту прибытия на место полиции никого из мужчин на месте уже не оказалось.