Больше, чем местных: составлен рейтинг самых туристических городов

Майами, Лас-Вегас и Дубай – в этих городах, как подсчитали исследователи, число туристов превышает число местных жителей. В первых двух на 100 человек приходятся 1641 и 993 приезжих соответственно. В самом популярном арабском эмирате отдыхающих почти в 6 раз больше, чем местных.

Четвертое место занял Эдинбург, пятое – Дублин.

В десятку также вошли Гонконг – 398 туристов на 100 жителей, Сан-Франциско – 392 человека, Вена – 329, Сингапур – 316, Вашингтон – 286.

Москва в данном рейтинге располагается на 38-й строчке. В российской столице проживает около 12 с половиной миллионов человек. Число туристов, по данным за 2018 год, составило 5,4 миллиона.

Меньше всего отдыхающих в Пекине – 19 туристов на 100 жителей, Рио-де-Жанейро – 17 туристов, Буэнос-Айресе – 16, Мехико – 11, Сан-Паулу – 10.