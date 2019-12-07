Ученые назвали оптимальный режим питания для похудения

Американские ученые из научно-исследовательского университета в Сан-Диего выяснили, что между ужином и завтраком человеку следует делать 14-часовой перерыв. Такое голодание позволит улучшить самочувствие и сбросить лишний вес.

В исследовании принимали участие 13 мужчин и 6 женщин. У всех 19 человек было диагностировано нарушение обмена веществ, которое выражалось в замедлении метаболизма. В обычной жизни эти люди вели неправильный образ жизни и злоупотребляли фастфудом.

Суть эксперимента заключалась в том, что участникам позволялось есть только в течение 10 часов, а остальные 14 часов - голодать. Они вели пищевые дневники: записывали когда, что и сколько съели в специальное приложение. И занимались спортом.

После 12 недель эксперимента у участников исследования уровень холестерина в крови снизился на 11%, а артериальное давление на 4-8 пунктов. За это время мужчины и женщины похудели в среднем на 3 килограмма, у некоторых из них заметно улучшилось качество сна, сообщает портал Cell Metabolism.