В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль

В субботу, 7 декабря, в Сирии приступил к работе четырнадцатый совместный российско-турецкий патруль. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Патрулирование началось с 10 часов утра в приграничном районе, который находится в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы.

Маршрут начинается от пункта таможенного перехода в населенном пункте Дейрун-Ага и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Таким образом, патруль инспектирует обстановку в обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля вошло восемь единиц военной техники, включая бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kipri ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обеих стран.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колоны обеспечивает беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между РФ и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.