Ученые установили неизвестную ранее генетическую причину рака

Международная группа ученых обнаружила неизвестный ранее аспект, влияющий на развитие раковых заболеваний в человеческом организме. Как стало известно, в данном процессе играет роль часть ДНК, которую ранее называли «мусорной», и связь между некодирующей частью генома и злокачественными опухолями.

Генетики провели наблюдения за активностью генов, присутствующих в некодирующих участках ДНК, связанных с однонуклеотидными полиморфизмами. В результате этого им удалось установить, что некоторые из них несут в себе информацию об онкогенах и генах, подавляющих развитие опухолей в организме. Они затрагивают области ДНК, регулирующие иммунную систему и процессы, специфичные для конкретных тканей.

Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы разработать системы искусственного интеллекта для лучшего прогнозирования риска развития рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ранее ученые рассказали, как предотвратить рак с помощью кофе. Как выяснили исследователи, определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа, также является мишенью для кофеина.