Эксперт объяснил принцип действия «этикетки энергоэффективности» для авто

«Этикетка энергоэффективности», которая в ближайшее время войдет в состав сопровождиельной документации на автомобили, уже давно есть в Европе. Об этом в комментарии «Звезде» заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Он отметил, что в целом в России и ранее были такие документы. Однако «этикетка энергоэффективности» появится впервые.

«Выброс углекислого газа это европейская норма. Этого не было в России, а все остальное было. Там (в Европе – прим. ред.) это связано с нормативами для производителя. У него есть квота, он не может сделать автомобили такими, чтобы они выбрасывали много. Есть норматив - и все», - объяснил эксперт.

Ранее россиян предупредили об изменении состава сопроводительной документации на автомобили. Причиной тому станет введение ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Соответствующее оповещение россиян должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности». В нем будет содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет автомобиль и сколько расходуется на 100 километров движения бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа.