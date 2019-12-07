Сбивший пешеходов у МЦК водитель был пьян

Водитель автомобиля, который наехал на пешеходов у вестибюля станции «Окружная» МЦК, во время аварии был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По данным правоохранителей, сотрудники ДПС уже провели процедуру освидетельствования.

«В момент происшествия водитель автомобиля Mazda находился в нетрезвом состоянии», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

В субботу, 7 декабря, в Москве произошло ДТП: легковой автомобиль наехал на пешеходов, после чего врезался в стену. В результате аварии погибло три человека, еще двое получили ранения.