Врачи объяснили, какие очки замедляют близорукость

Мнение о том, что постоянное ношение очков ускоряет развитие близорукости – это миф. Он основан на эффекте, который возникает у людей с плохим зрением после того, как они снимают очки. У них появляется иллюзия, что зрение ухудшилось. На самом деле это не так. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

«Очки ‒ это коррекция оптики, когда человек их одевает, все работает сбалансировано и правильно. Если он их снимает, то глаз начинает испытывать трудности, которые приводят, в том числе, к прогрессии близорукости», - считает офтальмолог.

Он добавил, чтобы развитие близорукости замедлилось, нужно соблюдать несколько правил при подборе и ношении.

«Очки ‒ это коррекция оптики, когда человек их одевает, все работает сбалансировано и правильно. Если он их снимает, то глаз начинает испытывать трудности, которые приводят, в том числе, к прогрессии близорукости», - объяснил эксперт.

Если очки носить непостоянно, а только на занятиях или в кинотеатре, то близорукость будет прогрессировать быстрее, считает Вячеслав Куренков.

«Очки выписываются для постоянной коррекции: утром надели, вечером сняли», ‒ рассказал врач.

Линзы, с заведомо заниженными диоптриями, не «тренируют» глаза, как принято это считать, а наоборот им вредят, добавил офтальмолог. Он уточнил, что эти правила не действуют на людей с возрастной дальнозоркостью.