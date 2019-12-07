Стрельбу на базе ВМС во Флориде открыл служащий ВВС Саудовской Аравии

Стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека, устроил служащий ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.

По его словам, стрелок проходил на американской авиабазе обучение. Сейчас следователи выясняют, связан ли инцидент с терактом.

В свою очередь президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре выразил американскому лидеру соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Стрельба во Флориде произошла утром 6 декабря – накануне мемориальной церемонии в память о Второй мировой войне и нападении японской авиации на базу Перл-Харбор.

По последней информации, в результате стрельбы погибли четыре человека, включая самого нападавшего.