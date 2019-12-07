В полиции организовали проверку по факту драки в кафе на Таганской

В Москве в торговом центре «Таганский пассаж» произошла драка со стрельбой. Потасовку устроила компания мужчин.

В пресс-службе столичной полиции «Звезде» рассказали об обстоятельствах случившегося. Правоохранители сообщили, к моменту их прибытия конфликт был уже исчерпан.

«Прибывшие на место полицейские не зафиксировали никаких противоправных действий, пострадавших не было, с заявлениями никто не обратился. Проводится проверка, осмотр территории и опросы возможных свидетелей», - сообщили в полиции.

Напомним, причина возникновения драки неизвестна. По версиям, опубликованным в СМИ, участники конфликта сначала схватились за ножи, а уже после послышалась стрельба. Полиция разбирается в произошедшем.