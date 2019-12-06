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Сбербанк озвучил самые популярные виды мошенничества с картами

Тамара Астапенкова
09:58 06.12.2019
В организации советуют не выполнять никакие операции по инструкции звонящего.
Сбербанк озвучил самые популярные виды мошенничества с картами
© Фото: Pravda Komsomolskaya Globallookpress

Звонки якобы от службы безопасности банка, покупателей, брокеров или с целью опроса от имени кредитной организации являются самыми популярными способами кражи денег с карт клиентов Сбербанка.

Чаще всего мошенники звонят и представляются сотрудником безопасности банка, который сообщает о подозрительной операции и в целях «защиты» счета просит сообщить данные карты, в том числе коды безопасности с обратной стороны и из СМС, пароли «Сбербанка онлайн».

В Сбербанке советуют не выполнять никакие операции по инструкции звонящего. Если от клиента просят предоставить какие-то данные, то лучше тут же закончить разговор. Если все-таки мошенник сумел выудить какую-то информацию, то об этом необходимо сразу же сообщить в кредитную организацию.

Еще одной из самых излюбленных схем мошенничества является «звонок покупателя». Клиенту банка звонят после того, как он разместил в интернете объявление о продаже. Звонящий просит для перевода денег данные не только карты, то и коды безопасности. В этом случае нужно помнить, что для перевода средств достаточно знать номер телефона, привязанный к карте, или номер карты, пишет РИА Новости.

Сотрудниками дилерских или брокерских компаний также часто представляются злоумышленники. Они предлагают инвестировать деньги в выгодный проект, открывают клиенту счет и после перевода денег – пропадают. Эксперты советуют прежде, чем совершать переводы, проверять лицензии компаний на сайте ЦБ и реквизиты, которые должны принадлежать юридическому, а не физическому лицу.

Мошенники часто предлагают клиентам банка принять участие в онлайн-опросе за вознаграждение. И просят перечислить «закрепительный платеж», необходимый для подтверждения карты и перевода бонусов. После этого злоумышленники пропадают. Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение и советует установить на своем браузере блокировку фальшивых сайтов.

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