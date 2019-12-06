Мужчина устроил дебош в салоне автобуса в Подмосковье: видео

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по РФ по городу Клин задержали 29-летнего дебошира, который подозревается в совершении хулиганских действий. Известно, что мужчина ранее был судим.

Инцидент произошел в салоне рейсового автобуса, осуществлявшего движение по маршруту «Кузнецово-Клин». По данным правоохранителей, мужчина выражался нецензурной бранью и пытался сорвать камеру видеонаблюдения, расположенную в общественном транспорте.

«На требования водителя прекратить противоправные действия дебошир не реагировал. В результате чего водитель был вынужден прекратить движение по маршруту, остановить автобус и вызвать сотрудников полиции», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

В настоящее время правонарушителю была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.