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В Североуральске стая псов напала на мужчину

Тамара Астапенкова
09:38 06.12.2019
Прохожий, спасаясь от собак, бросился наутек, выскочил на дорогу и чуть не попал под машину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стая бродячих собак напала на мужчину и загнала его на оживленную проезжую часть, где он чуть не попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел в городе Североуральске Свердловской области.

Днем, в жилом квартале, агрессивные животные набросились на прохожего. Мужчина, спасаясь от псов, бросился наутек, выскочил на дорогу и чуть не попал под машину. Видео инцидента сняли очевидцы из ближайших домов. Местные жители возмущены случившемся и требуют от властей решить проблему с бродячими агрессивными собаками.

Ранее в камчастком городе Вилючинске стая бездомных псов чуть не разорвала 11-летнюю школьницу. Ребенка спасли от агрессивных животных проходившие мимо женщины.

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