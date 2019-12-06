В Североуральске стая псов напала на мужчину
Прохожий, спасаясь от собак, бросился наутек, выскочил на дорогу и чуть не попал под машину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Стая бродячих собак напала на мужчину и загнала его на оживленную проезжую часть, где он чуть не попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел в городе Североуральске Свердловской области.
Днем, в жилом квартале, агрессивные животные набросились на прохожего. Мужчина, спасаясь от псов, бросился наутек, выскочил на дорогу и чуть не попал под машину. Видео инцидента сняли очевидцы из ближайших домов. Местные жители возмущены случившемся и требуют от властей решить проблему с бродячими агрессивными собаками.
Ранее в камчастком городе Вилючинске стая бездомных псов чуть не разорвала 11-летнюю школьницу. Ребенка спасли от агрессивных животных проходившие мимо женщины.