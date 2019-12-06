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Назван овощ, способный восстановить легкие курильщика

Тамара Астапенкова
08:44 06.12.2019
В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев, которые помимо разнообразных анализов сдавали спирометрию.
Назван овощ, способный восстановить легкие курильщика
© Фото: Pixabay

Ученые американской медицинской школы имени Джона Хопкинса выяснили, что регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением. 

В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев. Помимо разнообразных анализов, участники исследования проходили спирометрию. Это специальный метод исследования функции внешнего дыхания, который включает в себя измерение объема и скорости показателей дыхания.

У тех участников эксперимента, которые включали в свой ежедневный рацион два или более помидора и съедали минимум три яблока, наблюдалось более медленное снижение работоспособности легких, чем у тех, кто не употреблял на регулярной основе эти овощи и фрукты, передает Food News.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление растительных продуктов в большом количестве может замедлить процесс снижение функции легких и помочь курильщикам восстановить свое здоровье. Ученые уточнили, что работоспособность легких начинает снижаться после 30 лет.

Ранее доктора из Великобритании сообщили, что курильщикам проще бороться с пагубной привычкой сообща. По их мнению, когда человек бросает курить, то чувствует себя очень одиноким и ему необходима поддержка близких и друзей.

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