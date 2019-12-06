Авторов комментариев в СМИ предлагают верифицировать

В России предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ. С этим предложением выступила Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Соответствующее письмо было направлено в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В настоящее время пользователи могут писать свое мнение под материалами, заходя через соцсети в разделы комментариев СМИ под вымышленным именем, поясняют авторы инициативы. Нередко таким образом комментаторы распространяют на страницах интернет-изданий непроверенную или запрещенную в России информацию, пишет RT.

При этом ответственность за подобные комментарии несет не автор, а СМИ. Согласно действующему законодательству, редакции за подобное может грозить штраф или другое наказание, говорится в письме.

В документе предлагается авторизоваться комментаторам через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Благодаря этому пользователи будут нести ответственность за то, что они написали.