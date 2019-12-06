Склад с покрышками полыхает под Екатеринбургом: видео
По данным МЧС РФ по области, тушение осложняется удаленностью водоисточников от места ЧП. Информации о пострадавших пока не поступало.
© Видео: Большой Исток LIVE, ВКонтакте © Фото: Большой Исток LIVE, ВКонтакте
В поселке Большой Исток под Екатеринбургом полыхает склад с покрышками. В настоящее время данных о пострадавших нет.
Как уточняется в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 07:55 (05:55 по Москве).
«Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки для обеспечения огнетушащими веществами протянута магистральная линия протяженностью более 100 метров», - говорится в публикации на официальном сайте ведомства.
К ликвидации возгорания привлечено 45 человек, а также 15 единиц техники. Информация о площади возгорания и о причинах ЧП устанавливается.