Склад с покрышками полыхает под Екатеринбургом: видео

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом полыхает склад с покрышками. В настоящее время данных о пострадавших нет.

Как уточняется в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 07:55 (05:55 по Москве).

«Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки для обеспечения огнетушащими веществами протянута магистральная линия протяженностью более 100 метров», - говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

К ликвидации возгорания привлечено 45 человек, а также 15 единиц техники. Информация о площади возгорания и о причинах ЧП устанавливается.