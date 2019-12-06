В Паттайе из горящего отеля эвакуировали 400 человек

В курортном таиландском городе Паттайя из-за пожара были эвакуированы из отеля по меньшей мере 400 человек. Об этом сообщила газета The Nation.

Экстренные службы узнали о возгорании в гостинице около 04:30 по местному времени (00:30 по московскому). Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выйти из горящего здания гостям и сотрудникам отеля. Известно, что среди отдыхающих были и иностранные туристы, в том числе пожилые люди, дети и инвалиды.

По непроверенной информации, пламя заметил охранник отеля на одном из балконов. Из-за сильного ветра огонь быстро начал распространятся по зданию. Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы локализовать возгорание. Повреждена только одна часть здания.

Традиционно в Паттайе отдыхает много туристов из России. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Ущерб от пожара составил больше 30 тысяч долларов.