Явление кота народу: опубликовано таймлапс-видео создания граффити на Крымском мосту

Момент появления граффити с котом на колонне Крымского моста показали на видео.

На ролике показан процесс создания рисунка. На видео, опубликованном инфоцентром «Крымский мост», рабочие пошагово рисуют граффити. В итоге на колонне появляется изображение строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота Мостика.

Ранее сообщалось, что увидеть рисунок смогут не только проплывающие под арками моста экипажи судов, но также пассажиры поездов. Составы уже в конце декабря пойдут на полуостров.