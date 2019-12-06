Явление кота народу: опубликовано таймлапс-видео создания граффити на Крымском мосту
На колонне Крымского моста появилось необычное граффити с изображением рабочего, который держит на руках кота.
© Видео: Инфоцентр «Крымский мост» © Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
Момент появления граффити с котом на колонне Крымского моста показали на видео.
На ролике показан процесс создания рисунка. На видео, опубликованном инфоцентром «Крымский мост», рабочие пошагово рисуют граффити. В итоге на колонне появляется изображение строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота Мостика.
Ранее сообщалось, что увидеть рисунок смогут не только проплывающие под арками моста экипажи судов, но также пассажиры поездов. Составы уже в конце декабря пойдут на полуостров.