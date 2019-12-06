Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, дозвонился до президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook, прикрепив в доказательство 30-секундную запись разговора.

«Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», - написал Столяров.

В разговоре пранкер Лексус попросил снять запрет на въезд на территорию Украины со стороны СБУ. Подробности беседы Столяров пообещал раскрыть позднее.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли сенатора-республиканца Линдси Грэма, что подтвердил его официальный представитель. Сенатора постоянно кто-то хочет разыграть, и администрация «отражает попытки», но российским пранкерам это удалось, «они подловили его», сообщили в офисе республиканца.