Проезд по МЦД станет платным с 9 декабря

Проезд по Московским центральным диаметрам станет платным. Сегодня, 6 декабря, запускается полномасштабное финальное тестирование новых маршрутов. Проверяться будет в том числе и система оплаты.

С этого дня войти на станции МЦД можно будет только по картам: «Тройка», «Тройка-Стрелка» и социальным, однако до 9 декабря деньги с них списываться не будут.

Также предстоит перенастроить турникеты на остановках в границах МЦД и в зоне «Дальняя» и обновить валидаторы. Специалисты будут отслеживать, читаются ли проездные документы, и верно ли с них снимаются средства.

Позже все турникеты и валидаторы заново протестируют, но уже на предмет логики поездки и стабильность работы.

В конце ноября в Москве открылось движение поездов по двум центральным диаметрам - МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Они побили рекорды по перевозкам: свыше трех миллионов человек уже прокатились и оценили диаметры.