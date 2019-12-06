В МВД выступили против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В МВД выступили против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, МВД заявляло о своей позиции по снижению скорости еще в начале 2019 года во время заседания правительственной комиссии. Колокольцев добавил, что данная инициатива не принадлежит ведомству.

В МВД подчеркнули, что выступают за увеличение скорости на автомагистралях, а снижать данную планку до 10 километров просто не целесообразно.

В настоящее время, не рискуя заработать штраф, можно передвигаться на 20 километров быстрее, чем разрешают дорожные знаки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД разобрать вопрос о целесообразности снижения порога нештрафуемого нарушения скоростного режима до 10 километров в час, поскольку радары зачастую не замечают эту разницу.

Авторы инициативы заявляли, в свою очередь, что данное ограничение может снизить число ДТП.