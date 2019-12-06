СМИ: Зеленский планирует создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Создать «муниципальную стражу» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса намерен предложить в Париже на саммите в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский. «Муниципальная стража» должна состоять из представителей ОБСЕ, Украины, ЛНР и ДНР.

По мнению украинского лидера, со стороны представителей Донбасса должны быть те люди, кто «не стрелял и не убивал – не участвовал в боевых действиях», передает Espreso.tv.

Напомним, встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин в это время впервые пообщается с Владимиром Зеленским с глазу на глаз.