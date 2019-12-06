Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация с невыдачей делегации из России американских виз роняет престиж Вашингтона. Об этом после встречи в Белом Доме сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что американский лидер считает эту проблему искусственной и пообещал с ней разобраться, сообщают РИА Новости.

Кроме того, Небензя заявил, что встреча с главой Белого Дома прошла хорошо и живо. По словам постоянного представителя России при ООН, у Москвы и Вашингтона есть хорошие перспективы сотрудничества в Совете Безопасности.