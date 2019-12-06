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Корабль «Севастополь» с 12 россиянами на борту арестовали в Сингапуре

Егор Левин
05:55 06.12.2019
Судовладелец рассчитывает на помощь российского консульства и находится в контакте с дипломатами.
Корабль «Севастополь» с 12 россиянами на борту арестовали в Сингапуре
© Фото: sk-gudzon.ru

В Сингапуре арестовали российское судно «Севастополь», попавшее под американские санкции. Власти страны планируют добиться судебного решения о его продаже.

«Севастополь» и его компания-судовладелец «Гудзон» стали жертвами санкций со стороны США: Минфин Соединенных Штатов утверждает, что они якобы принимали участие в транспортировке в Северную Корею очищенных нефтепродуктов. «Гудзон» подобные заявления опровергает.

«Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в ремонтные компании, но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его или ставят неподъемный ценник. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали его», - цитирует РИА Новости замглавы «Гудзона» по управлению флотом Олега Аникина.

По его словам, сейчас «Севастополь» не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо. На борту находятся 12 членов экипажа. Судебное слушание назначено на 17 декабря. Судовладелец обратился за помощью в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.

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