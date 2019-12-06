Спасать жизни: «медицинский спецназ» из России начал работу в сирийском Кобани

В городе Кобани в Сирии начали работу российские военные врачи. Медики специального назначения привезли с собой самое передовое оборудование.

Врачи проводят множество исследований, в числе которых УЗИ и ЭКГ, в обычной небольшой комнате. Аппаратура мобильная и многофункциональная, и при этом очень точная. Работают медики совместно с местными специалистами.

Контакт с пациентами значительно упрощает то, что многие из них учились на территории России и стран СНГ. С 2015 года российские специалисты приняли более 100 тысяч пациентов и спасли огромное число жизней. Как отметили в Министерстве обороны России, объемы медицинской помощи Сирии будут только увеличиваться.