«Открытый разговор»: Небензя рассказал, что удалось обсудить на встрече с Трампом
Президент США принял в Белом доме представителей ряда стран при ООН.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Oliver Contreras, globallookpress
Разговор с президентом США Дональдом Трампом, на котором присутствовали представители ряда стран при ООН, был открытым. Глава Белого дома активно принимал участие в дискуссии – говорил сам и внимательно слушал собеседников.
По словам постоянного представителя России при ООН, который также участвовал во встрече, стороны обсудили Северную Корею, Иран, Ливию и Афганистан, сообщают РИА Новости.
Там же Трамп назвал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации искусственной и пообещал с ней разобраться.
Встреча состоялась по случаю перехода председательства в Совете Безопасности ООН к Соединенным Штатам.