Бургер из пробирки: как в России появляется искусственное мясо

В России вскоре начнутся продажи фарша из искусственной рыбы. По мнению ученых, за подобной едой – будущее, однако у нее тоже есть свои минусы, несмотря на большую экологичность и гуманность по отношению к животным.

Искусственная котлета, фарш из рыбы, чье мясо «вырастил» инкубатор - это уже не фантастика, а реальность. К необычному научному эксперименту приступили в Казани: материал с помощью биопсии взяли у лошадей и осетров, выделили из мышечной ткани стволовые клетки, поместили их в питательную среду и запустили процесс выращивания. Прогнозируется, что через 3 - 4 года может появиться первая партия с маркировкой «Продукт лабораторного животноводства».

Однако, продукт это противоречивый и вызовет какую-либо реакцию потребителей незамедлительно. Задачей компаний - новаторов является внедрение в сознание людей того, что искусственное мясо можно есть.

Первое синтетическое мясо представили за границей: в Голландии в 2013 году продали «пробирочный» бургер за 325 тысяч долларов, который и по сей день находится в производстве, но уже по гораздо более дешевой цене. Эксперты выказывают сомнение – экологии от этого пользы нет.

Насколько искусственное мясо безопаснее и экологичнее, на что разработчики клеточной еды делают особый упор, предстоит установить. Решать, станет ли синтетический продукт конкурентом натуральному, будет потребитель.