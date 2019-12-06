Полоса препятствий и отказ от пищи: кинологи ЮВО готовят собак к конкурсу «Верный друг»

В мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированном в Волгоградской области, кинологи начали подготовку служебных собак к отборочным соревнованиям конкурса «Верный друг».

Обучение четвероногих в специально оборудованном городке проводят вожатые соединения. Наиболее сложными элементами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звуку взрывов и выстрелов из оружия.

Для участия в конкурсе «Верный друг», где военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трехкилометровую трассу дог-биатлона, приоритет отдается немецким и бельгийским овчаркам.

На полосе препятствий служебным собакам необходимо будет преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, переползти под низко натянутой сеткой.