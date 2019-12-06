В столице Латвии прошло шествие в защиту русских школ

В Риге состоялось шествие в защиту русских школ. В нем приняли участие около одной тысячи человек.

Вечером 5 декабря люди собрались у здания Министерства образования и направились к памятнику Свободы. Люди держали в руках фонарики и включенные мобильные телефоны. Участники акции, организованной «Русским Союзом Латвии», говорили, что так они символически «разгоняют тьму светом». Кроме того, демонстранты несли плакаты с надписями на русском, латышском и английском языках.

Радикально настроенные граждане выступали за роспуск Сейма, 22 марта 2018 года принявшего поправки к закону об образовании, согласно которым все школы нацменьшинств, к их числу отнесли и русских, обязаны перейти на обучение на латышском языке.

Процесс должен завершиться 1 сентября 2021 года.

Единственный государственным языком Латвии является латышский. Для 40% населения страны родным является русский, но он имеет статус иностранного.