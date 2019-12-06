«Ушедшим в бессмертие»: в Туле прошли памятные церемонии в честь 78-й годовщины оборонительной операции

Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине завершения Тульской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны, прошли на территории мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

В церемонии приняли участие более 100 военнослужащих гвардейского воздушно-десантного соединения, юнармейцы, суворовцы, кадеты и школьники, а также почетные гости и ветераны. Все они возложили цветы к памятнику и почтили память тех, кто погиб за свое Отечество.

Во время памятных мероприятий музыканты военного оркестра гвардейского соединения Воздушно-десантных войск исполнили музыку военных лет, а в конце церемонии прошли торжественным маршем.