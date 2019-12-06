Настоящее и будущее: в Санкт-Петербурге прошел международный форум по развитию Арктики

В Санкт-Петербурге участники международного форума «Арктика: настоящее и будущее» обсудили развитие арктических территорий России.

Они должны стать областью высокого качества жизни. На социальное развитие региона планируется потратить около 350 миллиардов рублей и создать около 200 тысяч рабочих мест в ближайшие 15 лет.

В форуме приняли участие 2,5 тысячи экспертов из 40 регионов России и 20 государств. Среди тем обсуждения были увеличение грузопотока по Северному морскому пути, привлечение молодых специалистов и промышленное освоение Заполярья. Предложения участников форума будут учтены во время принятия проекта стратегии развития Арктики до 2035 года.