В «Нафтогазе» рассказали, сколько им удалось взыскать с «Газпрома»

«Нафтогазу» удалось взыскать с «Газпрома» 2,1 миллиарда долларов – это 45% компенсации, которую Украине в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.

«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», - рассказал в интервью изданию «Лига. Бизнес» глава украинской нефтегазовой компании Андрей Коболев.

Сейчас Киев работает над тем, чтобы получить от Москвы оставшуюся сумму. Речь, по словам бизнесмена, идет о 3 миллиардах долларов с учетом процентов.

Кроме того, Коболев назвал несколько возможных сценариев развития дальнейших отношений с «Газпромом». Самым позитивным он считает заключение нового контракта о транзите газа. Договор российская компания может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, которая не зависит от «Нафтогаза».

Маловероятным сценарием Коболев считает ситуацию, при которой «Газпром» не подпишет новый договор с Украиной, но вскоре вернется к переговорам с оператором из-за того, что долю российского газа на европейском рынке начнут занимать другие компании.

Также глава «Нафтогаза» не исключил, что в случае возникновения газового кризиса на Украину начнут давить европейские государства.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российская компания требовала взыскать с украинской штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати». Киев выдвинул встречный иск и потребовал вернуть деньги за недопоставленное топливо.

В 2017 году суд одобрил оба иска. Выплата составила 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза».

В ноябре 2019 года Украина подала очередной иск с просьбой взыскать с российской компании 12 миллиардов долларов за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Контракт на поставку российского топлива в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Москва, Киев и Брюссель систематически проводят переговоры для разрешения этого вопроса.