Американский скафандр повторно «протек» в открытом космосе
В месте соединения системы охлаждения и вентиляции нашли небольшое количество жидкости.
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Около десяти миллилитров воды было обнаружено в скафандре американского производства после выхода в открытый космос астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.
Жидкость найдена в месте соединения системы охлаждения и вентиляции.
В NASA сообщили, что, скорее всего, поврежденную деталь получится заменить той, которая есть в запасе на борту. На следующий выход этот инцидент повлиять не должен, сообщают РИА Новости.
Случай с прохудившимся американским скафандром является уже вторым – менее месяца назад небольшое количество жидкости после шестичасового пребывания в открытом космосе было обнаружено в снаряжении астронавта Эндрю Моргана.