Американский скафандр повторно «протек» в открытом космосе

Около десяти миллилитров воды было обнаружено в скафандре американского производства после выхода в открытый космос астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.

Жидкость найдена в месте соединения системы охлаждения и вентиляции.

В NASA сообщили, что, скорее всего, поврежденную деталь получится заменить той, которая есть в запасе на борту. На следующий выход этот инцидент повлиять не должен, сообщают РИА Новости.

Случай с прохудившимся американским скафандром является уже вторым – менее месяца назад небольшое количество жидкости после шестичасового пребывания в открытом космосе было обнаружено в снаряжении астронавта Эндрю Моргана.