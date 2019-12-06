В Миннесоте рухнул вертолет Нацгвардии США
Предварительно сообщалось о потере связи с членами экипажа.
© Фото: Alex Halada, Globallookpress
Национальная гвардия американского штата Миннесота подтвердила, что пропавший с радаров вертолет Black Hawk потерпел крушение.
«Мы подтверждаем, что вертолет национальной гвардии Миннесоты UH-60 упал к югу от Сент-Клауда. Местные власти находятся на месте происшествия», - говорится в опубликованном в Twitter ведомства сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о потере контакта с экипажем вертолета, состоявшем из трех человек. Борт проводил испытания в рамках техобслуживания.