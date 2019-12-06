Министр нефти Ирана заявил о достижении согласия по сделке ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что на заседании ОПЕК было достигнуто согласие по сделке ОПЕК+. Деталей соглашения он при этом не раскрыл.

Напомним, соглашение ОПЕК и нескольких не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки.

Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал сократить добычу дополнительно на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ОПЕК предрекли конец «золотого века» добычи сланцевой нефти. Члены организации убеждены, что в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах замедлится по сравнению с предыдущим периодом.