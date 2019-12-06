Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии

Оружейные эксперты США провели анализ российского стрелкового оружия и отметили нестандартный футуристический внешний вид отдельных экземпляров. По мнению специалистов, некоторые российские пистолеты и автоматы по праву бы заняли главное место в голливудских боевиках.

Эксперты отметили ОЦ-38, первый и единственный бесшумный револьвер российского производства. Скорость выпущенной им пули составляет 200 метров в секунду. Стрельбу револьвер производит из нижней камеры барабана, уменьшая тем самым отдачу и улучшая прицельность. Лазерный прицел, расположенный сверху оружия, как заявили специалисты, «внушает страх врагу».

Еще одним отмеченным авторами статьи оружием стал пистолет-пулемет ПП-2000, создававшийся для городских боестолкновений. К нему можно приспособить глушитель, лазерный прицел и инфракрасное ночное видение. ПП обладает неощутимой отдачей в сравнении с иными штурмовыми винтовками.

Эксперты портала Big News Network особо отметили автомат Коробова ТКБ-022ПМ, разработанным в СССР по схеме булл-пап с курком впереди и магазином в прикладе. Оружие было разработано в 1960-х годах и для того времени являлось представителем просто «космической эры». Помимо прочего, в ТКБ были использованы композитные материалы, сделавшие легким его вес.

Между тем, в США назвали «вселяющее ужас на поле боя» российское оружие. Крайне эффективный в условиях антитеррористических операций на территории городской застройки - такую характеристику российскому штурмовому автомату ШАК-12 дал обозреватель американского издания The National Interest.