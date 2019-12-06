Зеленский рассказал о своем главном страхе перед «нормандским саммитом»

Безрезультатных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе больше всего боится Владимир Зеленский. О своих переживаниях по поводу предстоящего «нормандского саммита» президент Украины рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом Зеленский добавил – он понимает, что получится не все. Также украинский лидер считает победой уже сам факт того, что саммит состоится.

Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. Ожидается, что Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые проведут двусторонние переговоры, формат которых, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, будет определен ближе ко встрече.

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из Парижа понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», - заявил Зеленский.

Переговоры по Украине в «нормандском формате» с участием глав России, Украины, Франции и Германии проводятся с июня 2014 года.