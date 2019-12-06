В Екатеринбурге вспыхнул огромный ангар со стройматериалами: видео
Огонь охватил большую площадь и распространился на много метров.
© Видео: Е1.ru © Фото: e1.ru
На крупном рынке в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Возле торгового центра «Карнавал» загорелся огромный ангар площадью 1000 квадратных метров.
Как сообщается, возгорание стало уже четвертым за сутки. Строительные материалы внутри строения вспыхнули молниеносно, угрожая распространением огня соседним постройкам.
В ролике с места событий, опубликованном порталом Е1.ru, видно, что огонь охватил большую площадь и распространился на много метров. Едкий черный дым виден издалека, на месте работаю пожарные расчеты.