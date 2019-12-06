В Екатеринбурге вспыхнул огромный ангар со стройматериалами: видео

В ролике с места событий, опубликованном порталом Е1.ru , видно, что огонь охватил большую площадь и распространился на много метров. Едкий черный дым виден издалека, на месте работаю пожарные расчеты.

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