Обновление Android может оставить пользователей без важной функции

Пользователи устройств на операционной системе Android могут лишиться возможности устанавливать сторонние приложения из интернета. Это связано с будущим обновлением, которое призвано повысить безопасность личных данных.

В настоящее время на гаджетах с Android присутствует возможность устанавливать APK-файлы, то есть загружать приложения не только из официального каталога Google Play. Она отключена по умолчанию, но ее можно активировать в настройках.

При изучении кода приложения APK Insight версии 17.8.14 была обнаружена функция безопасности Advanced Protection Program, сообщает 9to5Google. Вероятно, она предназначена для того, чтобы разработчики могли ограничивать установку файлов APK на устройствах с учетной записью новой программы. Однако, не исключено, что пользователи смогут добровольно решать, регистрироваться им ли в этой программе для повышения уровня безопасности или нет.