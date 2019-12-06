Посольство РФ: моряки с арестованного в Британии судна вскоре вернутся в Россию

Российские моряки с судна Jireh, которое было задержано в Портленде, смогут вернуться на родину, предположительно, на следующей неделе. Об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне.

«Посольство находится на связи с экипажем судна Jireh. По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней», - говорится в сообщении российского представительства.

Дипломаты добавили, что сейчас судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа корабля, пишет РИА Новости.

Напомним, судно Jireh под флагом Нигерии было задержано в конце ноября после того, как его отбуксировали в порт Портленда из-за проблем с энергоснабжением. Местные власти предписали кораблю оставаться в гавани до тех пор, пока не будет «достигнуто полное соответствие требованиям, которые предъявляются к торговым судам».

Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять российских граждан.