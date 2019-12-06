Ножи и травматы: массовая драка со стрельбой в московском кафе попала на видео
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: Паблик «112» © Фото: Moscow-Live flickr
В торговом центре «Таганский пассаж» в Москве произошла массовая драка со стрельбой, сообщают СМИ. Потасовку в кафе фастфуда устроила компания мужчин.
Посиделки переросли в ссору, после чего некоторые участники конфликта начали доставать ножи. По предварительным данным, один из них также вытащил травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух.
К моменту прибытия на место полиции никого из мужчин на месте уже не оказалось. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает паблик «112», который также опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в кафе.